"Разговоры не бывают скучными": Журналистка из Швеции раскрыла, какие качества русских её поразили

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен, работающая 15 лет в России, рассказала, что её поразило в русских людях.

По мнению Лаурен, россияне зачастую отмахиваются от проблем в государстве или же бессильно пожимают плечами. Для иностранки это в диковинку, поскольку для неё очень важно реагировать "на всё, что неправильно".

В то же время журналистка отметила, что русские очень тесно связаны со своей историей и культурой. В этом россияне напомнили Лаурен её бабушку и дедушку, которые соблюдали традиции и читали много книг. Помимо этого финско-шведская журналистка считает, что в России легко вести социальную жизнь.

"Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать. И эти разговоры не бывают скучными. Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах", — указала корреспондент в беседе с Göteborgs-Posten.

А ранее Анна-Лена Лаурен заявила, что школьники в России получают слишком большие нагрузки. Она также добавила, что образовательные учреждения взваливают на родителей учеников "огромную ношу".

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