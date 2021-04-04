Пожелавшую "сдохнуть в Москве" украинскую тиктокершу внесли в "Миротворец" и назвали провокатором

Украинскую актрису и блогера Лизу Василенко внесли в базу "Миротворца" и назвали провокатором после слов "всяко лучше сдохнуть в России, чем на Украине". Происходящее возмутило девушку, о чём она поспешила сообщить подписчикам в "Инстаграме".

31 марта в интервью ютуб-каналу "Пушка" Лиза рассказала, что в её стране многие проявляют равнодушие. По признанию украинки, переехав из Киева в Москву, она поняла, что это как "небо и земля". "Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине", — заявила Василенко. Также она отметила, что в России намного больше возможностей для достижения успеха, в частности, заработка в "Тиктоке".

Фото © Instagram / elizabethvasilenko

Так, попав в базу "Миротворца", девушка вышла в сториз и заявила, что не обязана любить страну, в которой родилась и выросла. При этом она написала, что СМИ всё попросту раздули.

Ранее Лайф сообщал, что школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы. После этого радикально настроенные соотечественники начали слать девочке и её родителям угрозы.

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