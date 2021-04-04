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"Такое вот "сохранение мира": В МИД РФ оценили курс НАТО на увеличение военных расходов

По данным российского ведомства, в 2020 году они превысили триллион долларов.

4 апреля 2021, 13:09
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В честь 72-летней годовщины образования НАТО МИД России подготовил специальную инфографику и заявил, что рост расходов организации на оборону приведёт к эскалации глобальной гонки вооружений.

"В этот день 72 года назад в целях "сохранения мира" создано НАТО. Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию", — говорится в записи российского ведомства в "Твиттере".

Согласно данным МИД, в 2020 году военные расходы НАТО увеличились на 7,4%, достигнув 1,09 триллиона долларов. Остальные же страны мира потратили 0,79 триллиона долларов, а Россия — 0,05 триллиона долларов.

Фото © Twitter / МИД России

Фото © Twitter / МИД России

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Эта политика НАТО, заметили в ведомстве, ведёт к эскалации глобальной гонки вооружений, что уже прослеживается в выросших с 1,8 до 1,93 триллиона долларов мировых расходов на оборону.

"Такое вот "сохранение мира", — добавили в МИД.

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Ранее российское внешнеполитическое ведомство посоветовало генсеку НАТО заняться проблемами в странах альянса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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