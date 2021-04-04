Синоптики предупредили москвичей о приближении "барической пилы"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце грядущей недели в Москве ожидается "барическая пила" — резкое колебание атмосферного давления.

По словам метеоролога, в четверг, 8 апреля, давление рухнет до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу, 9 апреля, наоборот, повысится до 755 миллиметров. Тишковец добавил, что колебания могут достигать от 14 до 29 единиц за сутки.

"Это примерно то же самое, что и погружение в подземную шахту на глубину 150 метров, а потом подъём на уровень московских высоток", — отметил он в интервью РИА "Новости", подчеркнув, что это чревато ухудшением самочувствия у горожан.

А ранее синоптики пообещали россиянам "персиковое" лето. По прогнозам специалистов, все три летних месяца температура будет на один-два градуса выше нормы.

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