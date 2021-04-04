Репродуктолог предупредил россиянок о риске рака, болезней сердца и расстройств психики из-за абортов
Под угрозой женщины, искусственно прерывавшие беременность более двух раз.
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Искусственное прерывание беременности чревато развитием онкологии, а также появлением болезней сердца и психическим расстройством. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.
"Доказано, что у женщин с тремя и более искусственными абортами в анамнезе выше риск развития дисгормональных заболеваний, таких как миома матки, гиперплазия эндометрия, эндометриоз и рак молочной железы. Кроме того, это оказывает негативное влияние на функциональное состояние эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма, что может вызывать психогенные расстройства", — сказал Аполихин.
Также врач отметил, что повреждения и рубцовые изменения внутреннего зева и цервикального канала могут привести к истмико-цервикальной недостаточности и невозможности вынашивания плода при следующей беременности.
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