Володин заявил, что обострение конфликта в Донбассе не сойдёт с рук украинским политикам
В Киеве не берут на себя никакой ответственности, рассчитывая на помощь зарубежных стран, подчеркнул он.
Вячеслав Володин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своём телеграм-канале, что риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе чревата самыми тяжёлыми последствиями, а радикальным политикам страны не сойдут с рук их действия.
"Какие заявления звучат от его (руководства Украины. — Прим. Лайфа) представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе. И никакой ответственности. А зачем она, если расчёт на то, что "заграница нам поможет". А поможет ли она?" — отметил Володин.
Парламентарий напомнил, что за последние семь лет "помощь" США Украине была довольно специфической. Так, у Незалежной стало больше долгов, страна утратила собственную промышленность. Кроме того, Америка не стремится помогать Украине с вакциной.
Также, по словам Володина, не всё, что выгодно для США, выгодно для Европы. В том числе Штаты не знают, "что такое война", так как все боевые действия они проводят не на своей территории, а в Ливии, Сирии, Ираке и других странах.
"Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдёт с рук всё, что они будут творить в ЛНР и ДНР, то это не так. <...> Пока не поздно, руководству Украины надо сделать всё, чтобы реализовать Минские соглашения", — подчеркнул Володин.
По его словам, складывается ощущение, что представители Украины живут в другом мире или настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию.
Ранее сообщалось, что на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А перед этим в ЛНР заявили о первом с июля артиллерийском ударе со стороны Украины.
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