С 1 июля в России заработает Единый реестр видов надзора

С 1 июля 2021 года в России начнёт работу Единый реестр видов контроля, состоящий из надзорных и контролирующих актов и положений. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, реестр будет показывать информацию о видах федерального и регионального контроля. В свою очередь новый сервис значительно снизит административную нагрузку, которая сейчас возлагается на предпринимателей, а также устранит повторяющиеся виды контроля. Кроме того, с помощью реестра станет легче оценивать деятельность и самих надзорных органов.

"Фактически речь идёт о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу", — подчеркнули в кабмине.

Уточняется, что сервис будет работать в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.

А ранее в России утвердили новые правила назначения выплат на детей от трёх до семи лет. Размер пособия теперь составит 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума вместо фиксированных 50%, как это было ранее.

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