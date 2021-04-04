"Не считаю своей ошибкой": Пропустивший чудо-гол с чужой половины поля вратарь прокомментировал эпизод
Фантастический по красоте мяч забил игрок астраханского "Волгаря" Александр Болонин.
Фото © ФК "Алания"
Голкипер владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко в своём инстаграме прокомментировал гол в свои ворота, который был забит соперником с 70 метров.
Фото © Instagram / rostiks13
"Спасибо за поддержку дорогим болельщикам. Но хочу внести ясность: я не считаю этот гол своей ошибкой, так как у нас такая философия игры, если надо будет, я буду играть ещё выше", — написал Солдатенко.
Напомним, эпизод случился в матче 34-тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в матче "Волгарь" — "Алания". В конце встречи голкипер гостей Солдатенко вышел за пределы штрафной, чем воспользовался Александр Болонин, который отправил мяч в сетку ворот владикавказцев с 70 метров.
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