Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Не считаю своей ошибкой": Пропустивший чудо-гол с чужой половины поля вратарь прокомментировал эпизод

Фантастический по красоте мяч забил игрок астраханского "Волгаря" Александр Болонин.

4 апреля 2021, 12:52
<p>Фото © ФК "Алания"</p>

Фото © ФК "Алания"

Голкипер владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко в своём инстаграме прокомментировал гол в свои ворота, который был забит соперником с 70 метров.

Фото © Instagram / rostiks13

Фото © Instagram / rostiks13

"Спасибо за поддержку дорогим болельщикам. Но хочу внести ясность: я не считаю этот гол своей ошибкой, так как у нас такая философия игры, если надо будет, я буду играть ещё выше", — написал Солдатенко.

В России футболист забил чудо-гол со своей половины поля — видео

В России футболист забил чудо-гол со своей половины поля — видео

Напомним, эпизод случился в матче 34-тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в матче "Волгарь" — "Алания". В конце встречи голкипер гостей Солдатенко вышел за пределы штрафной, чем воспользовался Александр Болонин, который отправил мяч в сетку ворот владикавказцев с 70 метров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Американский журналист посоветовал Трусовой вернуться к Тутберидзе

сегодня в 12:12

"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева и рассказал, когда объявит имя нового тренера

сегодня в 09:00

Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

сегодня в 08:40

В национальном парке "Югыд Ва" в Коми два туриста погибли под лавиной

сегодня в 13:50

"Разговоры не бывают скучными": Журналистка из Швеции раскрыла, какие качества русских её поразили

сегодня в 13:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1