"Не считаю своей ошибкой": Пропустивший чудо-гол с чужой половины поля вратарь прокомментировал эпизод

Голкипер владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко в своём инстаграме прокомментировал гол в свои ворота, который был забит соперником с 70 метров.

"Спасибо за поддержку дорогим болельщикам. Но хочу внести ясность: я не считаю этот гол своей ошибкой, так как у нас такая философия игры, если надо будет, я буду играть ещё выше", — написал Солдатенко.