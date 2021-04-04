В ОБСЕ заявили о десятикратном росте числа нарушений перемирия в Донбассе

Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области увеличилось более чем в десять раз. Об этом говорится в отчёте Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 3 апреля, опубликованном на официальном сайте.

"В Луганской области миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов (1 апреля. — Прим. Лайфа). За предыдущий отчётный период (2 апреля. — Прим. Лайфа) зафиксировано 31 нарушение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство нарушений было зафиксировано в районе участка разведения сил и средств недалеко от населённого пункта Золотое в Донбассе.

Ранее сообщалось, что на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А перед этим в ЛНР заявили о первом с июля артиллерийском ударе со стороны Украины.

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