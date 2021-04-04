В ОБСЕ заявили о десятикратном росте числа нарушений перемирия в Донбассе
Большинство из них зафиксированы в районе участка разведения сил и средств около населённого пункта Золотое.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области увеличилось более чем в десять раз. Об этом говорится в отчёте Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 3 апреля, опубликованном на официальном сайте.
"В Луганской области миссия зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов (1 апреля. — Прим. Лайфа). За предыдущий отчётный период (2 апреля. — Прим. Лайфа) зафиксировано 31 нарушение", — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство нарушений было зафиксировано в районе участка разведения сил и средств недалеко от населённого пункта Золотое в Донбассе.
Ранее сообщалось, что на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А перед этим в ЛНР заявили о первом с июля артиллерийском ударе со стороны Украины.
Напомним, приказ о полном прекращении огня в Донбассе был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР в июле прошлого года. Такой же приказ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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