Эксперт предрёк сильный рост биотехнологического сектора после пандемии

Сектор биотехнологий продолжит свой рост и после пандемии коронавируса на фоне развития биофармацевтики и "зелёного" сельского хозяйства. Об этом заявил управляющий партнёр венчурного фонда Fuel for Growth, а также член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

По его словам, в 2020 году мировой рынок биотехнологий оценивался в 753 миллиарда долларов. Ожидается, что по итогам текущего года он превысит триллион долларов. При этом основную долю рынка (примерно 48%) сегодня занимают биотехнологии в сфере здравоохранения, добавил эксперт.

Также специалист пояснил, что биотехнологический сектор включает в себя не только мировой рынок биофармацевтики ("красные" биотехнологии), но и другие направления. Например, есть "белые" биотехнологии (пищевое производство, сельское хозяйство, химическая промышленность), "зелёные" (клеточная и генная инженерия) и "серые" (природоохранная деятельность).

"Поэтому и после окончания пандемии сектор в целом продолжит расти. По прогнозам, среднегодовой рост рынка биотехнологий до 2028 года составит 15,83%", — отметил Зюзин в интервью РИА "Новости".

Ранее Андрей Зюзин заявил, что в ближайшие годы россиянам будут доступны мясные и хлебобулочные изделия с применением белка насекомых. Он предположил, что это может произойти уже в ближайшие десять лет. Так, первыми подобными продуктами в стране могут стать растительное и клеточное мясо, а также выпечка из белка насекомых.

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