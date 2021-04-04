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Художница Виктория Ковальчук умерла от коронавируса

Она проиллюстрировала около 200 книг разных жанров и была лауреатом нескольких премий.

4 апреля 2021, 13:37
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла известная художница и член Национального союза художников Украины Виктория Ковальчук. Об этом в "Фейсбуке" сообщила режиссёр "Народного дома" города Винники Мирослава Сидор.

"Сегодня во Львове от беспощадного ковида упокоилась известная львовская художница Виктория Ковальчук — невероятно талантливая, светлая, чуткая, красивая и очень добрая женщина. Трудно поверить и принять. Львов обеднел ещё на один щедрый неповторимый талант. Очень жаль и больно”, — написала Сидор.

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Виктория Ковальчук — украинская художница-график, иллюстратор, дизайнер и писательница. Сама женщина родом из Волынской области, но жила и работала во Львове. Она автор ряда детских сказок и новелл. Кроме того, художница проиллюстрировала порядка 200 книг различных жанров, среди которых — 30 книг для детей.

Ковальчук была членом Национального союза художников Украины, лауреатом Государственной премии имени Леси Украинки и литературной премии имени Елены Пчилки, а ещё — дипломантом республиканских и всесоюзных конкурсов "Искусство книги" и международных художественных выставок.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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