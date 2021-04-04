Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ с беспилотника
Население региона призвали к бдительности.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве, сброшенном силовиками Украины с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Луганской Народной Республике (ЛНР), он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
"На неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА, подорвался мирный житель", — приводит текст сообщения "Луганскинформцентр".
Отмечается, что инцидент произошёл на берегу реки Северский Донец в районе села Николаевка. Мужчина получил множественные осколочные ранения средней тяжести, сейчас он находится в больнице.
Жителей республики призывают проявлять бдительность и сообщать о подозрительных предметах по телефонам экстренных служб. Сброшенные взрывные устройства назвали серьёзной угрозой жизни мирного населения.
Кроме того, в Народной милиции ЛНР уточнили, что Украина уже шесть раз применяла беспилотники ударного типа с момента вступления в силу режима прекращения огня, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.
Ранее в ОБСЕ заявили о десятикратном росте числа нарушений перемирия в Донбассе.
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