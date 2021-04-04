В национальном парке "Югыд ва" в Коми два туриста погибли под лавиной

Следователи начали процессуальную проверку после информации о гибели двух мужчин в национальном парке "Югыд ва" в районе базы "Озёрная" в Коми. Погибшие входили в состав туристической группы из трёх человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"3 апреля текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории ФГБУ "Национальный парк "Югыд ва" в районе базы "Озёрная" (100 километров от города Печоры) находится туристическая группа из трёх человек, из которых двое погибли. Группа имела разрешение на посещение территории парка. Связь с туристами отсутствует", — говорится в сообщении.

Как отметили в отряде "СПАС-Коми" регионального комитета ГО и ЧС, погибшие попали под лавину, пишет ТАСС. Отмечается, что туристы прибыли из Пермского края. Они передвигались на снегоходах по реке Озёрной, когда их зацепил сход снежных масс. Двух мужчин сразу засыпало, а один оказался на поверхности. Он попытался вызволить своих товарищей, но у него ничего не вышло. Тогда выживший отправился на турбазу "Озёрная", откуда сообщил спасателям о произошедшем. Тела погибших удалось откопать на следующее утро.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте в Хибинах, где 22 марта сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Девочка 2008 года рождения из группы погибла.

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