Студентам из ещё шести стран разрешили вернуться на учёбу в Россию

Студенты из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения в университетах. Об этом сообщает Минобрнауки.

Отмечается, что в перечисленных государствах эпидемиологическая обстановка находится на благополучном уровне, вследствие чего Правительство РФ разрешило учащимся вернуться.

"По распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 814-р иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов могут вернуться в Россию для продолжения обучения", — сказано в записи.

В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, Республики Сейшельские Острова, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии. Теперь в списке 31 страна.

При этом Роспотребнадзор регулярно обновляет число стран, чьим гражданам разрешён въезд в РФ. Эта информация будет доводиться университетами до студентов, в том числе через личные кабинеты на сайтах вузов и официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее Лайф рассказывал, что перед возвращением студенты должны поставить в известность своего куратора от вуза, получить разрешение от учебного заведения и сдать ПЦР-тест на коронавирус за три дня до вылета, а в России пройти повторный анализ.

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