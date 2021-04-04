Генерал ВСУ признал, что США не станут сражаться за Киев в Донбассе

Американская армия не собирается воевать за Украину в Донбассе. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. При этом он отметил, что в противостоянии России Киеву очень нужна и важна поддержка со стороны США.

"Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас", — заявил он в эфире программы "Свобода слова".

Незалежную, по словам Забродского, смогут защитить только ВСУ. И поэтому властям Украины в первую очередь нужно озадачиться усилением обороноспособности собственной армии, подчеркнул военный.

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