Генерал ВСУ признал, что США не станут сражаться за Киев в Донбассе
Властям Украины нужно озадачиться усилением обороноспособности собственной армии, считает военный.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Американская армия не собирается воевать за Украину в Донбассе. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. При этом он отметил, что в противостоянии России Киеву очень нужна и важна поддержка со стороны США.
"Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас", — заявил он в эфире программы "Свобода слова".
Незалежную, по словам Забродского, смогут защитить только ВСУ. И поэтому властям Украины в первую очередь нужно озадачиться усилением обороноспособности собственной армии, подчеркнул военный.
А ранее главком ВСУ Руслан Хомчак назвал Украину настоящим щитом Европы, который укрепит НАТО. Также он похвастался многочисленными совместными учениями, включая манёвры в Чёрном море.
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