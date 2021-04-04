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Генерал ВСУ признал, что США не станут сражаться за Киев в Донбассе

Властям Украины нужно озадачиться усилением обороноспособности собственной армии, считает военный.

4 апреля 2021, 14:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1862594893909759/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральный штаб ВСУ</a></p>

Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Американская армия не собирается воевать за Украину в Донбассе. Об этом заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. При этом он отметил, что в противостоянии России Киеву очень нужна и важна поддержка со стороны США.

"Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас", — заявил он в эфире программы "Свобода слова".

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Незалежную, по словам Забродского, смогут защитить только ВСУ. И поэтому властям Украины в первую очередь нужно озадачиться усилением обороноспособности собственной армии, подчеркнул военный.

А ранее главком ВСУ Руслан Хомчак назвал Украину настоящим щитом Европы, который укрепит НАТО. Также он похвастался многочисленными совместными учениями, включая манёвры в Чёрном море.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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