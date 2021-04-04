В Обнинске наркоман взял в заложники мать, приставив нож к горлу, и отказался сдаться полиции — видео

В Обнинске наркоман взял в заложники мать и сопротивлялся задержанию. Видео © VK / "Обнинск.Name"

В одном из домов на улице Красных Зорь в Обнинске мужчина взял в заложники собственную мать, удерживая её в квартире. Об этом правоохранителям сообщила его сестра, уточнив, что брат наркоман и может находиться под действием запрещённых препаратов.

Инцидент произошёл утром 4 апреля. На место прибыли сотрудники полиции. Дверь в квартиру оказалась запертой, а подозреваемый находился на балконе, приставив к горлу матери нож, рассказали в УМВД РФ по Калужской области. Правоохранители попытались убедить мужчину сдаться, однако тот отказался, несколько раз повторив, чтобы полицейский вышел из квартиры.

"Если я что-то нарушаю, бери оружие и стреляй в воздух", — заявил он.

Было принято решение задержать правонарушителя, однако тот оказал сопротивление и ранил одного из полицейских ножом. После этого правоохранители применили табельное оружие, нейтрализовав злоумышленника, сообщили в СУ СКР по Калужской области. Женщина освобождена и не пострадала, раненому полицейскому оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Установлено, что погибшим является 32-летний мужчина, недавно вместе с матерью переехавший в Обнинск из Москвы.

На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям погибшего в отношении матери и сотрудников полиции, а также правомерность применения оружия правоохранителем.

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