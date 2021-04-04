Лёд тает, но "охоте" это не мешает: десятки москвичей вышли на весеннюю рыбалку

В Москве десятки рыбаков вышли на подлёдный лов. Видео © LiFE

Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров, однако столичные рыбаки либо не слышали об этом, либо просто испытывают судьбу на прочность. Иначе невозможно по-другому объяснить то, что десятки экстремалов 4 апреля вышли на подлёдный лов.

Лайф снял с дрона рыбалку, которая, вопреки всем правилам безопасности, сейчас вовсю происходит в Бутаковском заливе на северо-западе Москвы. У берегов уже хорошо различимы промоины с открытой водой. К слову, температура воздуха в столице — около шести градусов выше нуля. Впрочем, это не останавливает рыбаков.

В МЧС предупреждают, что выход на лёд опасен для жизни. Без лишней надобности на нём лучше вообще не появляться, особенно в начале и конце зимнего сезона.

Ранее на Сахалине льдина с восемью рыбаками-любителями откололась от берегового припая. В море унесло трёх женщин и пятерых мужчин.

Авторы