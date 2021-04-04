Дебют Олича удался: ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти

Московский ЦСКА в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу переиграл "Тамбов" со счётом 2:1. Болельщикам этот матч запомнится не только дебютом Ивицы Олича на посту главного тренера столичной команды, но и целой россыпью ударов с 11-метровой отметки.

Ещё до перерыва зрители увидели сразу два пенальти. Сначала в ворота Игоря Акинфеева, который удачно реализовал Антон Архипов, а уже через 10 минут — в пользу армейцев. Причём помог столичной команде в этом VAR. Никола Влашич с точки был точен.

Во втором тайме "фестиваль пенальти" не закончился. Главный арбитр матча Виталий Мешков назначил ещё два 11-метровых в ворота "Тамбова". В первом случае Рондон был точен, а вот Влашич забить не сумел. Впрочем, это был не единственный неприятный момент для фанатов красно-синих. В середине тайма травму получил защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон и покинул поле на носилках.

Добавим, что фанаты ЦСКА громко поприветствовали нового наставника команды. Однако они не забыли упомянуть и Виктора Гончаренко, посвятив ему один из своих баннеров.

В ещё одном воскресном матче "Урал" на своём поле был сильнее тульского "Арсенала". В начале встречи гости могли открыть счёт с пенальти, но Пантелеев не смог обыграть Годзюра. Через несколько минут свердловчане удачно разыграли угловой, и Павел Погребняк вывел "Урал" вперёд. Точку в матче во второй половине встречи поставил новичок "шмелей" Рамазан Гаджимурадов.

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