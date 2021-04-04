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Дебют Олича удался: ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче с четырьмя пенальти

В другом матче дня "Урал" дома переиграл тульский "Арсенал".

4 апреля 2021, 15:21
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/pfc_cska?z=photo-30738633_457372885/wall-30738633_2460867" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК "ЦСКА Москва"</a></p>

Фото © VK / ПФК "ЦСКА Москва"

Московский ЦСКА в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу переиграл "Тамбов" со счётом 2:1. Болельщикам этот матч запомнится не только дебютом Ивицы Олича на посту главного тренера столичной команды, но и целой россыпью ударов с 11-метровой отметки.

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Ещё до перерыва зрители увидели сразу два пенальти. Сначала в ворота Игоря Акинфеева, который удачно реализовал Антон Архипов, а уже через 10 минут — в пользу армейцев. Причём помог столичной команде в этом VAR. Никола Влашич с точки был точен.

Во втором тайме "фестиваль пенальти" не закончился. Главный арбитр матча Виталий Мешков назначил ещё два 11-метровых в ворота "Тамбова". В первом случае Рондон был точен, а вот Влашич забить не сумел. Впрочем, это был не единственный неприятный момент для фанатов красно-синих. В середине тайма травму получил защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон и покинул поле на носилках.

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Добавим, что фанаты ЦСКА громко поприветствовали нового наставника команды. Однако они не забыли упомянуть и Виктора Гончаренко, посвятив ему один из своих баннеров.

В ещё одном воскресном матче "Урал" на своём поле был сильнее тульского "Арсенала". В начале встречи гости могли открыть счёт с пенальти, но Пантелеев не смог обыграть Годзюра. Через несколько минут свердловчане удачно разыграли угловой, и Павел Погребняк вывел "Урал" вперёд. Точку в матче во второй половине встречи поставил новичок "шмелей" Рамазан Гаджимурадов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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