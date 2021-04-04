Названы главные кандидаты на пост тренера "Краснодара"
Ранее в отставку ушёл наставник команды Мурад Мусаев.
Фото © fckrasnodar.ru
Одним из кандидатов на пост главного тренера футбольного клуба "Краснодар" является 33-летний Алексей Шпилевский. К белорусскому специалисту, сейчас возглавляющему "Кайрат", могут обратиться в случае неудачи в переговорах с экс-тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, который на данный момент остаётся главным претендентом на пост после ухода Мурада Мусаева. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
По информации издания, кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в "Краснодаре" осенью прошлого года, когда в стане "быков" начался кризис. Так, в его пользу говорит ставка на атакующий футбол, обучение в Германии и опыт работы в системе "Ред Булл", а также активное внедрение в своём клубе воспитанников академии, с которыми "Кайрат" стал чемпионом в прошлом сезоне, — впервые за 16 лет.
При этом газета отмечает, что помешать переговорам со Шпилевским о назначении могут дружеские отношения президента "Краснодара" Сергея Галицкого с владельцем казахстанского клуба Кайратом Боранбаевым, который совсем не хочет расставаться с тренером.
Ранее "Краснодар" подтвердил отставку Мусаева и рассказал, когда объявит имя нового тренера. Руководство клуба пожелало специалисту успехов в дальнейшей карьере.
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