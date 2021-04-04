Британских легкоатлетов заподозрили в мошенничестве с допинг-пробами
Семь лет назад в крови бегунов обнаружили анаболические стероиды.
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Британских бегунов Риса Уильямса и Гарета Уорбертона подозревают в мошенничестве с допинг-пробами, взятыми в 2014 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2014 году в допинг-пробах Уильямса и Уорбертона были обнаружены анаболические стероиды. Тогда Британское антидопинговое агентство (UKAD) дало разрешение спортсменам провести собственное расследование в частной лаборатории. По итогам экспертизы было установлено, что запрещённое вещество попало в кровь случайно через энергетический напиток.
Позднее компания-производитель энергетика провела собственное расследование партии в той же лаборатории и обнаружила, что запрещённого вещества в напитке не было. В связи с этим адвокаты спортсменов предположили, что оно могло быть занесено в процессе упаковки. В результате Уильямс и Уорбертон получили минимальное наказание — четыре и шесть месяцев отстранения, а UKAD назвало легкоатлетов "жертвами".
Сегодня представитель UKAD сообщил Daily Mail, что надзор за расследованием агентство не осуществляло. При этом оно не установило точной цепочки поставок от компании — производителя энергетиков, поэтому не имело возможности определить, попало ли запрещённое вещество в кровь Уильямса и Уорбертона через напиток.
Ранее Лайф писал, что трёх российских штангистов дисквалифицировали за допинг. В пробах крови спортсменов было обнаружено вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.
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