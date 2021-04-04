Британских легкоатлетов заподозрили в мошенничестве с допинг-пробами

Семь лет назад в крови бегунов обнаружили анаболические стероиды.

Британских бегунов Риса Уильямса и Гарета Уорбертона подозревают в мошенничестве с допинг-пробами, взятыми в 2014 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2014 году в допинг-пробах Уильямса и Уорбертона были обнаружены анаболические стероиды. Тогда Британское антидопинговое агентство (UKAD) дало разрешение спортсменам провести собственное расследование в частной лаборатории. По итогам экспертизы было установлено, что запрещённое вещество попало в кровь случайно через энергетический напиток.

Позднее компания-производитель энергетика провела собственное расследование партии в той же лаборатории и обнаружила, что запрещённого вещества в напитке не было. В связи с этим адвокаты спортсменов предположили, что оно могло быть занесено в процессе упаковки. В результате Уильямс и Уорбертон получили минимальное наказание — четыре и шесть месяцев отстранения, а UKAD назвало легкоатлетов "жертвами".

Сегодня представитель UKAD сообщил Daily Mail, что надзор за расследованием агентство не осуществляло. При этом оно не установило точной цепочки поставок от компании — производителя энергетиков, поэтому не имело возможности определить, попало ли запрещённое вещество в кровь Уильямса и Уорбертона через напиток.