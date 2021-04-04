Российская студия создаст киберпанк-вселенную о роботе в мире без людей

Российская компания Vivix создаст собственную киберпанк-франшизу о приключениях робота в мире без людей. Об этом со ссылкой на пресс-службу студии сообщает "Афиша Daily".

По плану главный герой вселенной будет разбираться, куда пропало человечество. В ходе своего путешествия он познакомится с другими роботами и найдёт настоящего ребёнка. Также он познает истинную человечность. Новая 3D-франшиза будет квинтэссенцией фильмов "Я — легенда", "Стражи галактики" и компьютерной игры Detroit: Become Human.

Выход первой короткометражки запланирован на 2021 год, полноценный мини-сериал выйдет лишь в начале 2023 года. Он будет доступен как на российских, так и на западных площадках.

Студия Vivix не впервые разрабатывает историю про искусственный интеллект. В 2019 году компания принимала участие в продакшене сериала "Любовь, смерть и роботы" для Netflix.

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