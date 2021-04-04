В Подмосковье молодой футболист умер прямо на поле во время матча
По предварительным данным, игрок скончался от аневризмы сосудов головного мозга.
Фото © Instagram / orehovo_zuevo_official
Футболист молодёжной команды "Знамя Труда" из подмосковного Орехово-Зуева умер прямо во время матча. Об этом говорится в инстаграме городского округа.
Трагедия произошла на местном стадионе "Торпедо". Как говорится в публикации, спортсмен умер ещё до приезда врачей.
"Предварительный диагноз — "аневризма сосудов головного мозга". Приносим соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Имя футболиста и другие подробности случившегося пока не сообщаются.
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