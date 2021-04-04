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В Подмосковье молодой футболист умер прямо на поле во время матча

По предварительным данным, игрок скончался от аневризмы сосудов головного мозга.

4 апреля 2021, 16:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNP0hqnLq5_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">orehovo_zuevo_official</a></p>

Фото © Instagram / orehovo_zuevo_official

Футболист молодёжной команды "Знамя Труда" из подмосковного Орехово-Зуева умер прямо во время матча. Об этом говорится в инстаграме городского округа.

Трагедия произошла на местном стадионе "Торпедо". Как говорится в публикации, спортсмен умер ещё до приезда врачей.

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"Предварительный диагноз — "аневризма сосудов головного мозга". Приносим соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Имя футболиста и другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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