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Потерял сознание на матче. В Москве умер 17-летний футболист

Спортсмена доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

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Фото © Футбольная Школа ФК "Строгино"

В Москве 15 августа скоропостижно умер 17-летний футболист команды Москомспорта "Олимпик" Михаил К. Российский футбольный союз сообщил, что разбирается в причинах трагедии.

Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта "Олимпик". Игрока доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасти жизнь Михаила. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока, — уточнили в пресс-службе.

Между тем академия футбольного клуба "Строгино" сообщила, что Михаил регулярно проходил медицинское обследование и не имел никаких проблем со здоровьем. Там выразили соболезнования родственникам умершего спортсмена и пообещали оказать им всестороннюю помощь.

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