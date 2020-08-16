Стало известно о состоянии беременной и её дочери, сбитых на переходе в Уфе

Видео © ГИБДД Башкирии

В Уфе опровергли сообщения о том, что в больнице умерла 24-летняя беременная женщина, которую вместе с её дочерью сбили два дня назад на пешеходном переходе. Как пишет "Башинформ", в Минздаве республики рассказали, что у женщины переломы и ушибы, но её жизни ничто не угрожает. Плод чудом не пострадал. У девочки диагностировали травму головы.

ДТП произошло 14 августа. Автомобиль марки Toyota, за рулём которого была 20-летняя девушка, наехал на женщину с ребёнком. В результате 24-летняя мать и её шестилетняя дочь были доставлены в больницу с многочисленными травмами. Момент аварии попал на видео.

Видео © Отдел ГИБДД Уфа

— Машины ехали навстречу. Я, получается, последней проезжала на мигающий зелёный. Справа меня автобус загораживал. Я проезжала на зелёный, а женщина с девочкой, я не знаю, она выбежала, выскочила откуда-то. Я из-за автобуса её вообще не видела. Она смотрела не на машину, а в другую сторону. Я, когда увидела, затормозила, — уверяет теперь водитель.

Момент ДТП попал на видео. На нём видно, что женщина с ребёнком пересекают дорогу на зелёный сигнал светофора и в этот момент их сбивает иномарка. Судя по данным кадрам, никакой автобус обзор не загораживал.