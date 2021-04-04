"Как может подражает своим покровителям": Володин оценил санкции Украины против российских компаний
Вячеслав Володин. Фото © Telegram / Вячеслав Володин
Москва примет необходимые меры, чтобы граждане РФ без поддержки не остались.
Санкции властей Украины против российских компаний являются примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Таким мнением поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
"Украина как может подражает своим покровителям. Санкции против государственного учреждения — Россотрудничества, смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества — случай беспрецедентный", — написал парламентарий.
Володин отметил, что Госдума совместно с руководством МИД и Россотрудничества обсудит меры, которые необходимо принять в данной ситуации, чтобы не оставить без поддержки россиян и граждан Украины, стремящихся к сохранению отношений с РФ. Он подчеркнул, что обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, каждая из которых имеет свой опыт и предложения.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 апреля, утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое.