"Как может подражает своим покровителям": Володин оценил санкции Украины против российских компаний

Москва примет необходимые меры, чтобы граждане РФ без поддержки не остались.

Санкции властей Украины против российских компаний являются примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Таким мнением поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

"Украина как может подражает своим покровителям. Санкции против государственного учреждения — Россотрудничества, смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества — случай беспрецедентный", — написал парламентарий.

Володин отметил, что Госдума совместно с руководством МИД и Россотрудничества обсудит меры, которые необходимо принять в данной ситуации, чтобы не оставить без поддержки россиян и граждан Украины, стремящихся к сохранению отношений с РФ. Он подчеркнул, что обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, каждая из которых имеет свой опыт и предложения.