Кубок Гагарина: ЦСКА вновь всухую обыграл СКА

Столичный ЦСКА одержал вторую сухую победу над санкт-петербургским СКА в полуфинале Кубка Гагарина и повёл в серии — 2-0. Второй матч между соперниками прошёл в Москве на "ЦСКА-арене" и завершился в пользу хозяев льда со счётом 2:0.

Автором победной шайбы стал нападающий красно-синих Максим Шалунов, отличившийся на старте второго периода.

Второй гол ЦСКА оформил за три секунды до финальной сирены — по пустым воротам петербуржцев не промахнулся Константин Окулов.

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон не пропускает в этом плей-офф уже в третьем матче подряд. В этой игре швед отразил 27 бросков.

Таким образом, ЦСКА выигрывает у СКА оба домашних матча (3:0; 2:0). Следующие две игры армейского противостояния, которое продлится до четырёх побед одной из команд, пройдут в Санкт-Петербурге 6 и 8 апреля.

КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфинал

ЦСКА — СКА — 2:0 (0:0; 1:0; 1:0), в серии — 2-0.

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