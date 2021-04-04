Тюменские врачи спасли пенсионерку с коронавирусом и 90-процентным поражением лёгких

74-летнюю тюменку, которая перенесла коронавирусную инфекцию с 90-процентным поражением лёгких, спасли врачи моногоспиталя областной инфекционной больницы. Об этом сообщает издание "Мегатюмень".

Как отмечается, за медицинской помощью женщина с сахарным диабетом и сердечно-сосудистой патологией обратилась около месяца назад, почувствовав нехватку воздуха при ходьбе. На момент поступления при первичной КТ-диагностике у пенсионерки выявили поражение 43% лёгочной ткани. При этом контрольные исследования сначала показали объём поражения лёгких 64%, а затем — уже 90%.

По информации издания, врачи инфекционной больницы смогли вытащить пациентку, не используя ИВЛ с интубацией трахеи. Они проводили оксигенотерапию через носовые канюли, затем по мере прогрессирования дыхательной недостаточности — высокопоточную оксигенотерапию в реанимации, а после — неинвазивную вентиляцию лёгких через маску. Одновременно с этим применялась иммуносупрессивная терапия с целью уменьшения избыточного иммунного ответа организма на коронавирус. В итоге пенсионерка поправилась. В то же время сами медики уточнили, что успех её лечения отчасти обусловлен наличием в больнице собственного компьютерного томографа.

"Раньше мы при необходимости транспортировали пациентов на это высокотехнологичное исследование в другие клиники. С появлением томографа время обследования сокращено до минимума. КТ-аппарат даёт нам возможность следить за динамикой заболевания, позволяет эффективнее и быстрее помогать тем, у кого начала развиваться пневмония", — рассказала руководитель моноинфекционного госпиталя областной клинической инфекционной больницы Евгения Семенюк.

Ранее Лайф сообщал, что тюменские врачи удалили женщине гигантскую опухоль весом 25 килограммов. Новообразование росло у неё два года, но к врачам россиянка не обращалась вплоть до появления болей.

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