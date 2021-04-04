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"Атмосфера очень заряжает": Пять тысяч москвичей вышли на забег "Апрель"

В пути участники увидели одни из самых знаковых локаций города: МГУ и Москву-Сити.

4 апреля 2021, 17:33

Пять тысяч спортсменов приняли участие в московском забеге "Апрель". Видео © LIFE

В Москве после длительного перерыва из-за пандемии открылся беговой сезон, первый традиционный забег "Апрель-2021" прошёл в российской столице 4 апреля. В мероприятии приняло участие около пяти тысяч спортсменов, среди которых были как профессиональные легкоатлеты, так и любители.

"Сама атмосфера очень заряжает, и надеюсь, что получится, хотя это и первый раз. Но, конечно же, само участие заряжает, нужно выходить из зоны комфорта и пробовать", — сказала одна из участниц мероприятия Виктория.

Бегунья Екатерина отметила, что атмосфера на забеге непередаваемо вдохновляла.

Фитнес-тренер рассказал, как полюбить бег, и сравнил его с сексом

Фитнес-тренер рассказал, как полюбить бег, и сравнил его с сексом

Спортсмены на пути к финишу бежали мимо локаций, с которых открываются виды на самые знаковые места города: МГУ, Москву-Сити, Воробьёвскую и Лужнецкую набережные.

"Плюс здесь трасса очень классная для рекордов, поэтому участников очень много", — поделилась впечатлениями волонтёр Екатерина.

Другие участники признались, что были рады встретить тех, с кем когда-то тренировались, а сейчас продолжают совместные занятия.

Ранее Лайф рассказывал, что с помощью бега многие россияне готовятся к пляжному сезону.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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