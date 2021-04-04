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Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Кураева

Но ввёл мораторий на издание соответствующего указа.

4 апреля 2021, 17:22
<p>Андрей Кураев. Фото © ТАСС / Артём Коротаев</p>

Андрей Кураев. Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального церковного суда Москвы о лишении протодиакона Андрея Кураева священного сана. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Согласно резолюции Патриарха Московского и всея Руси, решение об извержении протодиакона Кураева из священного сана вступит в силу после издания указа.

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"На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в своё время", — сказано в резолюции.

Напомним, в декабре прошлого года по решению Епархиального церковного суда Москвы протодиакон Андрей Кураев был лишён сана, а ранее запрещён в служении Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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