Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Кураева
Но ввёл мораторий на издание соответствующего указа.
Андрей Кураев. Фото © ТАСС / Артём Коротаев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального церковного суда Москвы о лишении протодиакона Андрея Кураева священного сана. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Согласно резолюции Патриарха Московского и всея Руси, решение об извержении протодиакона Кураева из священного сана вступит в силу после издания указа.
"На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в своё время", — сказано в резолюции.
Напомним, в декабре прошлого года по решению Епархиального церковного суда Москвы протодиакон Андрей Кураев был лишён сана, а ранее запрещён в служении Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
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