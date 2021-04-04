Патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протодиакона Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального церковного суда Москвы о лишении протодиакона Андрея Кураева священного сана. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Согласно резолюции Патриарха Московского и всея Руси, решение об извержении протодиакона Кураева из священного сана вступит в силу после издания указа.

"На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в своё время", — сказано в резолюции.