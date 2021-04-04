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"Чушь собачья!" Критик Соседов резко высказался о членах жюри треш-шоу "Маска"

И порассуждал о вероятности закрытия проекта в ближайшее время.

4 апреля 2021, 17:37
<p>Сергей Соседов. Фото ©<a href="http://www.sosedov.tv/main.mhtml?Part=10" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> sosedov.tv</a></p>

Сергей Соседов. Фото © sosedov.tv

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием "Собеседник" осудил поведение членов жюри треш-шоу "Маска". По его мнению, некоторые люди, занявшие судейские кресла, ведут себя непрофессионально.

По словам Соседова, в телепередаче всё слишком наигранно. Так, журналист привёл в пример ситуацию с певицей Азизой, которая заплакала после того, как её раскритиковали.

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"Никакой критики в "Маске" нет. Участники поют, а члены жюри сидят, угадывают и веселятся. Все рады и счастливы. Азиза плакала — прямо обрыдалась. Чушь собачья! Она сто лет в шоу-бизнесе и прекрасно знает, как нужно себя вести. Вот шабаш в Интернете после её ухода получился знатный", — сказал Соседов.

При этом критик отметил, что если бы он был членом жюри, то выбрал бы совершенно иную тактику поведения. Он также не понимает, зачем раскрывать тех, с кем "и так всё понятно", например Ларису Долину. Однако, несмотря на все отрицательные моменты, шоу демонстрирует неплохой рейтинг, а это значит, что в ближайшее время оно не закроется, указал журналист.

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"Если о шоу говорят, значит, к нему есть интерес, его смотрят. Следовательно, никто его не закроет. Я не слежу за "Маской", но видел фрагментарно некоторые выступления. Киркоров ведёт себя правильно, а кого выгонят сегодня или завтра — Единорога, Носорога или Бегемота — какая разница!" — подытожил Соседов.

А накануне звезда первого сезона шоу "Маска" певица Юлианна Караулова раскрыла личность Единорога. Она утверждает, что в его голосе слышит тембр своей коллеги по "Фабрике звёзд".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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