"Чушь собачья!" Критик Соседов резко высказался о членах жюри треш-шоу "Маска"

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием "Собеседник" осудил поведение членов жюри треш-шоу "Маска". По его мнению, некоторые люди, занявшие судейские кресла, ведут себя непрофессионально.

По словам Соседова, в телепередаче всё слишком наигранно. Так, журналист привёл в пример ситуацию с певицей Азизой, которая заплакала после того, как её раскритиковали.

"Никакой критики в "Маске" нет. Участники поют, а члены жюри сидят, угадывают и веселятся. Все рады и счастливы. Азиза плакала — прямо обрыдалась. Чушь собачья! Она сто лет в шоу-бизнесе и прекрасно знает, как нужно себя вести. Вот шабаш в Интернете после её ухода получился знатный", — сказал Соседов.

При этом критик отметил, что если бы он был членом жюри, то выбрал бы совершенно иную тактику поведения. Он также не понимает, зачем раскрывать тех, с кем "и так всё понятно", например Ларису Долину. Однако, несмотря на все отрицательные моменты, шоу демонстрирует неплохой рейтинг, а это значит, что в ближайшее время оно не закроется, указал журналист.

"Если о шоу говорят, значит, к нему есть интерес, его смотрят. Следовательно, никто его не закроет. Я не слежу за "Маской", но видел фрагментарно некоторые выступления. Киркоров ведёт себя правильно, а кого выгонят сегодня или завтра — Единорога, Носорога или Бегемота — какая разница!" — подытожил Соседов.

А накануне звезда первого сезона шоу "Маска" певица Юлианна Караулова раскрыла личность Единорога. Она утверждает, что в его голосе слышит тембр своей коллеги по "Фабрике звёзд".

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