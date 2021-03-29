Ложь во спасение: как шоу "Маска" борется с утечкой при помощи подмен

Интрига за интригой, обманчивые ходы и настоящая игра на эмоциях, каким образом работает шоу и что там за кулисами у продюсеров, читаем в материале Лайфа.

Спойлеров не будет, но продюсеры НТВ в шоке — им придётся вывернуться наизнанку, чтобы удержать рейтинги самой популярной программы на российском ТВ от падения. В седьмом выпуске второго сезона была раскрыта звезда Comedy Club Марина Кравец, которая пряталась под маской Солнца. Напомним, что суть программы в том, что жюри и зрители должны угадать, кто в костюме. Известно лишь, что это знаменитый человек. В качестве подсказок используются завуалированные формулировки и главное — песни. Маски поют, танцуют и вообще устраивают целое шоу. В конце каждого выпуска проект покидает один из участников.

По секрету всему свету

Скриншот © НТВ

Природа популярности "Маски" в интриге. Самым сложным для российских обладателей этой франшизы является её удержание. В организации шоу принимаются беспрецедентные меры конфиденциальности. Звёзд в съёмочные павильоны привозят в разное время, на разных машинах, и они не могут покидать свои гримёрки без специального камуфляжа.

Фото © VK

Именно фото Солнца без маски оказалось в Сети — кто-то из работников павильона снял её в коридоре. Это была не Кравец — в размытом силуэте зрители увидели певицу Алсу или Наталью Сенчукову. Учитывая, что ранее в костюме Ананаса выступал явно не Иосиф Пригожин (такой вывод сделали зрители, сравнив фигуры), вполне может быть, что Кравец также была подменой, дабы продлить интригу и убедить зрителей в том, что секреты действительно охраняются надёжно.

Как бы то ни было, Солнце не должно было покидать проект. Зрители проголосовали за разоблачение Единорога, но, так как это любимый персонаж дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, её папа воспользовался правом решающего голоса и решил снять маску с Солнца. Такое решение вызвало волну негодования не только в зале, но и в социальных сетях. Пользователи обвинили Киркорова в предвзятости.

Фото © VK / "Маска"

Алгоритм

Но такого рода эмоции, выходящие за пределы эфирного времени, — только во благо проекту. Именно внешние события подогревают интерес к шоу — чем больше комментариев, обсуждений, критики, сомнений, тем выше в итоге рейтинги. В этом суть форматов, которые телевизионщики позаимствовали у развлекательного сегмента Сети: чем больше комментариев под видео, тем большему числу пользователей оно показывается — так устроены интернет-алгоритмы. Глядя сквозь эту призму, можно с уверенностью заключить: продюсеры НТВ грамотно реализовали сценарий, где отец пошёл против общественного мнения ради своей дочери. Такое поведение вызывает эмоции, а значит, цепляет аудиторию.

Скриншот © НТВ

Если рейтинги шоу "Маска" и может что-то обрушить, то это спойлеры. В Сети уже опубликовали список всех знаменитостей, которые прячутся под масками второго сезона. Кроме того, даже в официальных сообществах периодически появляются не просто версии, а именно утверждения, которые затем реально подтверждаются. Даже миллионные штрафы, обязывающие зрителей, побывавших на съёмках шоу, не помогают. В итоге организаторы вынуждены часть съёмок эпизодов, когда разоблачаются знаменитости, проводить с пустыми трибунами — зрителей выводят из зала в тот момент, когда та или иная звезда снимает маску. Ещё один аргумент в пользу недоверия к создателям проекта.

Выбор продюсеров

Сами знаменитости подписывают контракт, по которому не имеют права рассказывать о своём участии даже членам своих семей. Штрафы исчисляются миллионами рублей, но и это не спасает шоу. Список со всеми именами второго сезона оказался на официальной странице шоу в "Википедии". Его быстро удалили, но "Гугл" помнит всё, и теперь этот список распространяется по Сети, как коронавирус по всему миру. Кстати, в нём утверждалось, что под маской Солнца была Елена Терлеева. Значит, список фейковый? Возможно. А возможно, что произошла подмена. В любом случае продюсеры проекта должны определиться: не обращать на утечки информации никакого внимания или срочно менять звёзд. Первый вариант означает смириться со снижением рейтингов шоу, второй вариант рискованнее — так как информация о подменах бьёт по доверию аудитории ещё сильнее. Что выберут российские телевизионщики — скоро увидим!

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