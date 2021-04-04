В России ужесточат отбор призывников по здоровью
В армию не будут брать тех, у кого серьёзные болезни выявили только во время призыва.
Фото © Марина Молдавская / ТАСС
После вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе. Как пояснил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко, в армию не будут брать молодых людей, у которых серьёзные болезни выявили только во время призыва.
"В документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооружённые силы РФ не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены в период взросления ребят", — говорит Дацко.
Новая Международная классификация болезней вступит в силу в 2022 году. Российские стандарты приведут в соответствие с ней, расписание болезней изменится.
Напомним, в России с 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания на военную службу, в войска планируется набрать 134 тысячи юношей. Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы — один год.
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