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Категорий: 18

В России ужесточат отбор призывников по здоровью

В армию не будут брать тех, у кого серьёзные болезни выявили только во время призыва.

4 апреля 2021, 22:58
<p>Фото © Марина Молдавская / ТАСС</p>

Фото © Марина Молдавская / ТАСС

После вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе. Как пояснил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко, в армию не будут брать молодых людей, у которых серьёзные болезни выявили только во время призыва.

"В документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооружённые силы РФ не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены в период взросления ребят",говорит Дацко.

Новая Международная классификация болезней вступит в силу в 2022 году. Российские стандарты приведут в соответствие с ней, расписание болезней изменится.

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Напомним, в России с 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания на военную службу, в войска планируется набрать 134 тысячи юношей. Призываются молодые люди от 18 до 27 лет, срок службы — один год.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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