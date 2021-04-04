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В России запущен отечественный аналог "Google Документов"

Интернет-редакторы абсолютно бесплатны для пользователей.

4 апреля 2021, 22:41
<p>Фото © "Мой офис"</p>

Фото © "Мой офис"

Российский производитель офисного ПО "Мой офис" запустил отечественный аналог "Google Документов" — веб-редакторы, позволяющие бесплатно работать онлайн с различными форматами. Об этом рассказали в пресс-службе разработчика.

"Мой офис" объявляет о выпуске нового релиза 2021.01 и запуске общедоступных веб-редакторов текстовых и табличных документов. Веб-редакторы абсолютно бесплатны, ими может воспользоваться любой посетитель сайта edit.myoffice.ru, они не требуют регистрации, скачивания дистрибутивов и установки каких-либо дополнительных браузерных расширений", — приводит ТАСС сообщение компании.

Директор по продуктовому маркетингу Пётр Щеглов отметил, что компания обновила "Автономный модуль редактирования" и добавила 58 новых функций в приложения платформы "Мой офис".

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"Благодаря этому мы смогли запустить первый в России общедоступный сервис для работы с документами на базе отечественного ПО, который не требует регистрации и загрузки файлов в облако, а также не содержит рекламы. Теперь любой желающий может создавать и редактировать свои документы прямо на нашем сайте", — сказал Щеглов.

В новом релизе пользователи могут копировать изображения в буфер обмена и вставлять их в другие приложения, добавлена возможность экспорта текстовых и табличных документов в формат PDF и функция печати непосредственно из интерфейса АМР. Также с выходом версии 2021.01 стала возможна работа с документами в режиме рецензирования.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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