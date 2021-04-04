В Дубае толпа голых девушек вышла на балкон, вызвала возмущение и попала в полицию — видео

В Дубае толпа голых девушек устроила фотосессию на балконе небоскрёба. Видео © Соцсети

В Дубае возмущение властей вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы с другого здания. На этих кадрах видно, что более десяти моделей позируют днём без одежды.

Инцидент вызвал возмущение местных властей. Объединённые Арабские Эмираты — религиозная страна, и такое там, мягко говоря, не приветствуется. В полиции Дубая заявили, что "подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества", сообщает DailyMail.

В итоге участниц фотосессии задержали. Материалы дела уже переданы в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Девушек ожидает довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). А в худшем варианте — то и другое сразу.

Ранее сообщалось, что российская школьница приревновала парня к подруге и слила в Сеть видео с её стриптизом.

Авторы