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Бывшего главного финансиста петербургского ГСУ СК арестовали по делу о краже вещдоков

По версии следствия, хищения были в особо крупном размере.

4 апреля 2021, 21:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу экс-главу финансово-экономического отдела городского ГСУ СК РФ Дмитрия Ковальчука. Его обвиняют в краже особо крупной суммы денег, проходивших как вещественные доказательства по уголовным делам. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

"Октябрьским районным судом 19 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковальчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража)", — сказано в сообщении.

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По версии следствия, Ковальчук с июня 2013 года по январь 2021 года тайно похищал деньги, которые были вещественными доказательствами или были под арестом по уголовным делам, находящимся в производстве следователей. Обвиняемый останется под стражей до 17 мая.

Ранее сообщалось, что суд арестовал сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети в Барнауле.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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