Бывшего главного финансиста петербургского ГСУ СК арестовали по делу о краже вещдоков

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу экс-главу финансово-экономического отдела городского ГСУ СК РФ Дмитрия Ковальчука. Его обвиняют в краже особо крупной суммы денег, проходивших как вещественные доказательства по уголовным делам. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.

"Октябрьским районным судом 19 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковальчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража)", — сказано в сообщении .

По версии следствия, Ковальчук с июня 2013 года по январь 2021 года тайно похищал деньги, которые были вещественными доказательствами или были под арестом по уголовным делам, находящимся в производстве следователей. Обвиняемый останется под стражей до 17 мая.