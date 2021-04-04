Бывшего главного финансиста петербургского ГСУ СК арестовали по делу о краже вещдоков
По версии следствия, хищения были в особо крупном размере.
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу экс-главу финансово-экономического отдела городского ГСУ СК РФ Дмитрия Ковальчука. Его обвиняют в краже особо крупной суммы денег, проходивших как вещественные доказательства по уголовным делам. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов города.
"Октябрьским районным судом 19 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковальчука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража)", — сказано в сообщении.
По версии следствия, Ковальчук с июня 2013 года по январь 2021 года тайно похищал деньги, которые были вещественными доказательствами или были под арестом по уголовным делам, находящимся в производстве следователей. Обвиняемый останется под стражей до 17 мая.
Ранее сообщалось, что суд арестовал сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети в Барнауле.
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