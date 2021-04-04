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Из-за сообщения о бомбе в Варшаве эвакуировали более сотни пассажиров самолёта

Воздушное судно пришлось проверять сапёрам.

4 апреля 2021, 20:56
<p>Фото © <a href="https://www.pap.pl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PAP</a>/ Pawel Supernak</p>

Фото © PAP/ Pawel Supernak

Пассажиров из самолёта авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали после приземления в Варшаве. Более 100 человек покинули его после поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба.

"Мероприятия по проверке самолёта всё ещё проводятся", — заявила Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

Она подчеркнула, что пока никаких подозрительных предметов обнаружено не было и всё указывает на то, что это анонимная шутка. На борт самолёта позже поднимется специалист со служебной собакой, чтобы проверить лайнер на наличие взрывоопасных веществ.

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Ранее Лайф сообщал, что из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Администрацию проверили сотрудники правоохранительных органов, но бомбу не обнаружили.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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