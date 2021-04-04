Из-за сообщения о бомбе в Варшаве эвакуировали более сотни пассажиров самолёта
Воздушное судно пришлось проверять сапёрам.
Фото © PAP/ Pawel Supernak
Пассажиров из самолёта авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали после приземления в Варшаве. Более 100 человек покинули его после поступления информации о том, что на борту может быть заложена бомба.
"Мероприятия по проверке самолёта всё ещё проводятся", — заявила Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.
Она подчеркнула, что пока никаких подозрительных предметов обнаружено не было и всё указывает на то, что это анонимная шутка. На борт самолёта позже поднимется специалист со служебной собакой, чтобы проверить лайнер на наличие взрывоопасных веществ.
Ранее Лайф сообщал, что из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Администрацию проверили сотрудники правоохранительных органов, но бомбу не обнаружили.
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