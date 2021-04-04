Жена объяснила проломленную голову краснодарского судьи падением в ванной

Краснодарский судья Игорь Мищенко попал в больницу с проломленной головой, потому что поскользнулся в ванной и сильно ударился при падении. Такую версию, как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, озвучила супруга служителя Фемиды.

По её мнению, у мужа мог случиться инсульт, потому что он даже рефлекторно не выставил руки, чтобы смягчить удар при падении. Как шёл, так и упал головой на кафельный пол.

Зампредседателя Прикубанского районного суда Краснодара Мищенко поступил в краевую больницу ещё 2 апреля. Его привезли на частной скорой. Состояние судьи тяжёлое, он в реанимации.

Ранее сообщалось, что Мищенко в отставке, но работал из-за нехватки судей. Он входит в состав Совета судей Краснодарского края, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег, может принимать решение о возбуждении уголовных дел в их отношении. Отмечалось, что приоритетная версия — нападение из-за служебной деятельности Мищенко.

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