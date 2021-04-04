СМИ: В Краснодаре федерального судью нашли с пробитой головой

Зампредседателя Прикубанского районного суда Краснодара Игоря Мищенко нашли у него дома с пробитой головой, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Нападение было совершено несколько дней назад. Об этом сообщает KP.ru, факт нападения в полиции подтвердили и Лайфу.

По данным КП, Мищенко в отставке, но работал из-за нехватки судей. Его полномочия временно продлили на год. Он входит в состав Совета судей Краснодарского края, который выдвигает и снимает с должностей своих коллег, может принимать решение о возбуждении уголовных дел в их отношении. Приоритетная версия — нападение из-за служебной деятельности Мищенко.

Впрочем, проломить голову могут и за другое. Ранее Лайф рассказывал, что один россиянин нанёс другому такую травму за громкую музыку из машины.

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