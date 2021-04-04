Опубликованы кадры запуска мин из универсального минного заградителя УМЗ-Г

Запуск мин из УМЗ-Г. Видео © Телеканал "Звезда"

В Российской армии существует три типа универсальных минных заградителей, и в самом тяжёлом из них — УМЗ-Г ("гусеничный") на основе танка Т-90 — расположены сразу три ряда контейнеров для запуска мин. Первые кадры с тестовым залпом опубликовал телеканал "Звезда".

Мины при запуске отбрасываются в три стороны и на разные дистанции. Всего в заградителе располагается девять контейнеров, в которые можно поместить целый комплекс мин.

Выстрел происходит следующим образом: кассету с миной внутри помещают в отсек контейнера, закрепляют четырёхгранными болтами для плотной фиксации, после этого контейнер приводится в необходимое положение, происходит запуск снаряда.

"Кассета останется на месте, а начинка полетит", — рассказал замначальника Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск по научной работе Александр Широков.

Мины при этом разлетаются эффектным веером, а затем автоматически приводятся в боевую готовность, разводя "лапки".

Снарядить такую машину можно и на ходу. Для этого нужно ввести в систему все необходимые параметры (количество, расстояние между минами) и поднять контейнеры для выстрела.

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