Оправившаяся после лейкемии японская пловчиха Икээ выступит на Олимпийских играх в Токио

Икээ сейчас 20 лет. В 2016 году она завоевала три бронзовые медали в различных дисциплинах на чемпионате мира на короткой воде. В феврале 2019 года у неё диагностировали лейкемию. В августе прошлого года пловчиха вернулась к тренировкам. Вместе с тем спортсменке пришлось пройти усиленные реабилитационные процедуры из-за того, что во время болезни её вес снизился на 15 килограммов.