Оправившаяся после лейкемии японская пловчиха Икээ выступит на Олимпийских играх в Токио
Спортсменка получила это право, победив на отборочных соревнованиях.
Рикако Икээ. Фото © ТАСС / AP
Пловчиха Рикако Икээ, выздоровевшая после лейкемии, выступит в составе сборной Японии на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.
Как отмечается, спортсменка получила это право, победив на отборочных соревнованиях, прошедших в японской столице. На Олимпиаде Икээ примет участие в заплыве комплексным плаванием на 400 метров.
Икээ сейчас 20 лет. В 2016 году она завоевала три бронзовые медали в различных дисциплинах на чемпионате мира на короткой воде. В феврале 2019 года у неё диагностировали лейкемию. В августе прошлого года пловчиха вернулась к тренировкам. Вместе с тем спортсменке пришлось пройти усиленные реабилитационные процедуры из-за того, что во время болезни её вес снизился на 15 килограммов.
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