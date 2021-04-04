Джабаров заявил, что санкциями против предприятий Севастополя Киев признал Крым российским

Санкции Украины, которые коснулись предприятий Севастополя, стали признанием Крыма территорией России. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Введение санкций против предприятий Севастополя стало признанием Крыма российской территорией, поскольку против себя же санкции не вводят", — цитирует РИА "Новости" парламентария.

Кроме того, Джабаров полагает, что в составлении санкционного списка Киеву "помогли американские партнёры", так как власти Незалежной вряд ли обладают необходимой информацией. По его словам, МИД РФ даст свою оценку этим событиям. При этом член Совфеда добавил, что "наши санкции против Украины могут быть более действенными". Он заметил, что, хотя Киев и идёт на обострение отношений с Москвой, Украина продолжает зарабатывать деньги на прокачке российского газа.

"Если они думают, что в случае ухудшения отношений с Россией за них вступится НАТО, это вряд ли", — резюмировал Джабаров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 апреля, утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое. Кроме того, ограничения затронули ООО "Завод Молот-Механика", "Севмормаш-2М", "Севастопольский агрегатный завод".

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