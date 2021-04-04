Отец истощённой малышки из Ростовской области объяснил, почему не может забрать дочь у горе-матери

Отец восьмилетней девочки из Новошахтинска (Ростовская область), которую морила голодом и привязывала к батарее родная мать, рассказал Пятому каналу, как узнал об издевательствах над ребёнком, а также объяснил, почему не может забрать дочь у бывшей сожительницы.

По словам мужчины, о том, что его ребёнка держат на привязи и не дают даже воды, ему сообщила родственница. Он приехал к бывшей возлюбленной и, обнаружив её возле дома с распивающей спиртное компанией, потребовал пустить к дочери. После долгих препирательств отцу малышки всё же удалось зайти в квартиру, где он увидел лежащую на полу малышку.

"Забегаю на кухню, а там лежит дитё. Я спрашиваю: "Доча, что с тобой?" А она глазки вылупила, не может говорить. Я одеяльце отодвинул, чтобы её поднять, и вижу, что у неё руки за спиной связаны. От локтя до запястья они были так связаны, что чуть ли кости не сломаны!" — поделился мужчина.

После измученный ребёнок попросил воды, однако даже кружку в доме удалось найти не сразу. При этом горе-мать забежала следом на кухню и начала развязывать девочку. На вопрос отца, что происходит, женщина заявила, что та поцарапала обои, хотя со стенами в комнате всё было в порядке. Тогда мужчина потребовал отдать ему малютку и все её документы.

"Я сказал, чтобы она готовила её документы. Она ответила: "Забирай, она мне не нужна! И вещи её забери!" И дальше нецензурная лексика пошла в сторону моей дочери", — продолжил отец малышки.

Однако забрать дочь ему так и не удалось, поскольку при её рождении пара не была расписана официально. Кроме того, мать даже не стала записывать отца девочки в документы. В связи с этим добиться восстановления родительских прав ему будет непросто, ведь для этого нужно согласие матери ребёнка.

Мужчина также отметил, что всегда старался устраиваться на работу рядом с местом жительства бывшей возлюбленной, чтобы иметь возможность наблюдать за дочерью хотя бы со стороны. В итоге после инцидента девочку отнесли к соседям и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка забрали ребёнка и отвезли в больницу. Позднее медики сообщили отцу, что малышку удалось спасти буквально в последний момент, так как она была очень сильно истощена.

"Мне врачи сказали, что ещё два дня — и ребёнок бы погиб", — добавил мужчина.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело в отношении матери малышки и её нынешнего супруга. В свою очередь глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки.

Напомним, об этой истории стало известно после публикации в местной группе в соцсети "ВКонтакте". Девочку нашли сильно истощённой, связанной по рукам и ногам.

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