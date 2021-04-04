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Категорий: 18

В Ассоциации российских дипломатов оценили санкции Украины против Россотрудничества

Киевские власти давно стремились к тому, чтобы свести к минимуму или даже закрыть представительства России.

4 апреля 2021, 18:18
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Власти Украины заняты тем, что создают "видимость какой-то напряжённой деятельности", которая должна решить кризис "на их условиях". Таким мнением поделился заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с RT, комментируя санкции Киева против Россотрудничества, "Волги-Днепра" и других компаний РФ.

"Некоторые вопросы будут решаться в том плане, чтобы оградить украинцев от получения взвешенной и объективной информации. С учётом этого будет продолжаться и линия на вытеснение русского языка, снятие русскоязычных новостных программ", — отметил Бакланов.

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По его словам, власти Незалежной давно стремились не просто ограничить, а свести к минимуму или вообще закрыть российские представительства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 апреля, утвердил санкции СНБО против 11 российских компаний. Под ограничительные меры подпал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества). Там предположили, что власти оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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