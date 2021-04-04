National Interest назвал пять видов оружия, которые обеспечат России победу над Украиной

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к войне Украины и России, считает обозреватель журнала National Interest Марк Епископос. Однако у РФ есть преимущество в виде серьёзных вооружений, которые обеспечат победу в случае военных действий.

Автор указывает, что ВСУ Украины не хватит хитрости и глубокой скрытности, чтобы преодолеть российскую систему ПРО. В частности, он напомнил о базирующихся в Крыму ЗРК С-400 "Триумф", которые способны поразить любые воздушные цели на востоке и в центре Украины, включая самолёты, беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты, в радиусе 400 километров.

В воздухе у России будет преимущество благодаря истребителю Су-35С, способному наносить разрушительные и точные удары с помощью ракет класса "воздух — земля" и управляемых бомб. Эти самолёты значительно превосходят весь состав воздушных сил Незалежной.

Никакие военные конфликты не смогут обойтись без столкновений на суше, и в этом случае Россия воспользуется БМП-3М, заметил автор материала, так как лёгкие и манёвренные БМП обеспечат преимущества по сравнению с большими танками.

Но и танками РФ может похвастать. На вооружении России находятся самые современные машины со множеством новейших модификаций. И украинский Т-84 "Оплот-М", который является серьёзной техникой, из-за ограниченного количества не сможет противостоять российскому Т-90М.

Ну и последними Епископос назвал самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", отличающиеся стабильной скоростью стрельбы до восьми патронов в минуту и оснащённые передовой технологией прицеливания. Они способны нанести удар по большой территории Украины, уточнил обозреватель.

Ранее National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей.

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