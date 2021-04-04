National Interest назвал пять видов оружия, которые обеспечат России победу над Украиной
Преимущество РФ будет и в воздухе, и на суше, и в узкой городской местности.
БМП-3М. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Эскалация конфликта в Донбассе может привести к войне Украины и России, считает обозреватель журнала National Interest Марк Епископос. Однако у РФ есть преимущество в виде серьёзных вооружений, которые обеспечат победу в случае военных действий.
Автор указывает, что ВСУ Украины не хватит хитрости и глубокой скрытности, чтобы преодолеть российскую систему ПРО. В частности, он напомнил о базирующихся в Крыму ЗРК С-400 "Триумф", которые способны поразить любые воздушные цели на востоке и в центре Украины, включая самолёты, беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты, в радиусе 400 километров.
В воздухе у России будет преимущество благодаря истребителю Су-35С, способному наносить разрушительные и точные удары с помощью ракет класса "воздух — земля" и управляемых бомб. Эти самолёты значительно превосходят весь состав воздушных сил Незалежной.
Никакие военные конфликты не смогут обойтись без столкновений на суше, и в этом случае Россия воспользуется БМП-3М, заметил автор материала, так как лёгкие и манёвренные БМП обеспечат преимущества по сравнению с большими танками.
Но и танками РФ может похвастать. На вооружении России находятся самые современные машины со множеством новейших модификаций. И украинский Т-84 "Оплот-М", который является серьёзной техникой, из-за ограниченного количества не сможет противостоять российскому Т-90М.
Ну и последними Епископос назвал самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", отличающиеся стабильной скоростью стрельбы до восьми патронов в минуту и оснащённые передовой технологией прицеливания. Они способны нанести удар по большой территории Украины, уточнил обозреватель.
Ранее National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей.
Выбор редакции
В Ассоциации российских дипломатов оценили санкции Украины против Россотрудничества
Российская сборная по кёрлингу одержала третью подряд победу на чемпионате мира
Главный предатель страны: как лучший дипломат СССР стал агентом ЦРУ
"Валенсия" Дениса Черышева ушла с поля во время матча из-за расистского оскорбления
"Полчаса мы боролись за него": Стали известны подробности гибели молодого футболиста в Подмосковье
Комментариев: 0