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National Interest назвал пять видов оружия, которые обеспечат России победу над Украиной

Преимущество РФ будет и в воздухе, и на суше, и в узкой городской местности.

4 апреля 2021, 18:07
<p>БМП-3М. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-3#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TB2015ExhibitionP2-42.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vitaly V. Kuzmin</a></p>

БМП-3М. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к войне Украины и России, считает обозреватель журнала National Interest Марк Епископос. Однако у РФ есть преимущество в виде серьёзных вооружений, которые обеспечат победу в случае военных действий.

Автор указывает, что ВСУ Украины не хватит хитрости и глубокой скрытности, чтобы преодолеть российскую систему ПРО. В частности, он напомнил о базирующихся в Крыму ЗРК С-400 "Триумф", которые способны поразить любые воздушные цели на востоке и в центре Украины, включая самолёты, беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты, в радиусе 400 километров.

В воздухе у России будет преимущество благодаря истребителю Су-35С, способному наносить разрушительные и точные удары с помощью ракет класса "воздух — земля" и управляемых бомб. Эти самолёты значительно превосходят весь состав воздушных сил Незалежной.

National Interest рассказал, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам"

National Interest рассказал, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам"

Никакие военные конфликты не смогут обойтись без столкновений на суше, и в этом случае Россия воспользуется БМП-3М, заметил автор материала, так как лёгкие и манёвренные БМП обеспечат преимущества по сравнению с большими танками.

Но и танками РФ может похвастать. На вооружении России находятся самые современные машины со множеством новейших модификаций. И украинский Т-84 "Оплот-М", который является серьёзной техникой, из-за ограниченного количества не сможет противостоять российскому Т-90М.

Ну и последними Епископос назвал самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", отличающиеся стабильной скоростью стрельбы до восьми патронов в минуту и оснащённые передовой технологией прицеливания. Они способны нанести удар по большой территории Украины, уточнил обозреватель.

Ранее National Interest предрёк США поражение в случае войны с Россией из-за нехватки новейших истребителей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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