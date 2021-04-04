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Борьба за чемпионство в самом разгаре: "Спартак" обыграл "Ростов" в голевой перестрелке

Благодаря этой победе столичная команда приблизилась к "Зениту", которому предстоит сыграть дома с "Химками".

4 апреля 2021, 17:59
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/public15502770?z=photo-15502770_457344639/album-15502770_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Фото © VK / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" переиграл "Ростов" в заключительном матче второго игрового дня 24-го тура РПЛ. Команда Доменико Тедеско сумела увезти три очка с юга России благодаря дублю Александра Соболева и голу Виктора Мозеса.

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Счёт в середине первого тайма после рикошета открыл Виктор Мозес. Однако не успели красно-белые и их поклонники порадоваться, как Павел Маслов после прострела южан переправил мяч в свои ворота. И если "Спартаку" казалось, что это всё, то было далеко не так. Несколько минут спустя бардаком в обороне москвичей сумел воспользоваться Георгий Махатадзе. Но и на этом первый тайм не закончился: Соболев перед самым перерывом забил свой 11-й мяч в чемпионате.

После перерыва нападающий красно-белых решил не останавливаться и заколотил в ворота Сергея Песьякова ещё один мяч. Ростовчане после этого пытались спасти встречу, но своё преимущество подшефные Доменико Тедеско не отдали.

В итоге у "Спартака" становится 47 очков, и красно-белые продолжают борьбу за чемпионство с "Зенитом". "Ростов" с 37 баллами остаётся на восьмом месте, однако для команды Валерия Карпина вся борьба за еврокубки только впереди.

РПЛ. 24-й тур

"Ростов" — "Спартак" — 2:3

Голы: Виктор Мозес 23' (0:1), Павел Масов 27' (автогол, 1:1), Георгий Махатадзе 32' (2:1), Александр Соболев 44' (2:2), Александр Соболев 58' (2:3).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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