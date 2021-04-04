Борьба за чемпионство в самом разгаре: "Спартак" обыграл "Ростов" в голевой перестрелке
Благодаря этой победе столичная команда приблизилась к "Зениту", которому предстоит сыграть дома с "Химками".
Фото © VK / ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" переиграл "Ростов" в заключительном матче второго игрового дня 24-го тура РПЛ. Команда Доменико Тедеско сумела увезти три очка с юга России благодаря дублю Александра Соболева и голу Виктора Мозеса.
Счёт в середине первого тайма после рикошета открыл Виктор Мозес. Однако не успели красно-белые и их поклонники порадоваться, как Павел Маслов после прострела южан переправил мяч в свои ворота. И если "Спартаку" казалось, что это всё, то было далеко не так. Несколько минут спустя бардаком в обороне москвичей сумел воспользоваться Георгий Махатадзе. Но и на этом первый тайм не закончился: Соболев перед самым перерывом забил свой 11-й мяч в чемпионате.
🤩 Махатадзе забил первый гол в Тинькофф РПЛ— Матч ТВ (@MatchTV) April 4, 2021
Георгий аккуратно уложил мяч в уголок ворот Максименко и вывел «Ростов» вперед. Но в конце тайма Соболев сделал 2:2 🔥
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После перерыва нападающий красно-белых решил не останавливаться и заколотил в ворота Сергея Песьякова ещё один мяч. Ростовчане после этого пытались спасти встречу, но своё преимущество подшефные Доменико Тедеско не отдали.
Соболев оформил уже третий дубль за последний месяц 💪💪💪— Матч ТВ (@MatchTV) April 4, 2021
Вот так Саша вывел «Спартак» вперед. Ну просто машина 🤩 pic.twitter.com/2n3ynacGp0
В итоге у "Спартака" становится 47 очков, и красно-белые продолжают борьбу за чемпионство с "Зенитом". "Ростов" с 37 баллами остаётся на восьмом месте, однако для команды Валерия Карпина вся борьба за еврокубки только впереди.
РПЛ. 24-й тур
"Ростов" — "Спартак" — 2:3
Голы: Виктор Мозес 23' (0:1), Павел Масов 27' (автогол, 1:1), Георгий Махатадзе 32' (2:1), Александр Соболев 44' (2:2), Александр Соболев 58' (2:3).
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