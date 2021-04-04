Борьба за чемпионство в самом разгаре: "Спартак" обыграл "Ростов" в голевой перестрелке

Счёт в середине первого тайма после рикошета открыл Виктор Мозес. Однако не успели красно-белые и их поклонники порадоваться, как Павел Маслов после прострела южан переправил мяч в свои ворота. И если "Спартаку" казалось, что это всё, то было далеко не так. Несколько минут спустя бардаком в обороне москвичей сумел воспользоваться Георгий Махатадзе. Но и на этом первый тайм не закончился: Соболев перед самым перерывом забил свой 11-й мяч в чемпионате.