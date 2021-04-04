"Полчаса мы боролись за него": Стали известны подробности гибели молодого футболиста в Подмосковье

18-летний футболист из подмосковного Орехово-Зуева Никита Сидоров вышел на поле во втором тайме, а буквально через пять минут потерял сознание и упал. Об этом рассказал директор МУ ГФК "Знамя труда" Михаил Пузанов.

По его словам, после этого на поле сразу же выбежали тренер и врач команды. Вслед за ними к лежавшему без сознания парню бросился его отец, который присутствовал на игре.

"Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня", — рассказал Пузанов в беседе с телеканалом "360".

Отметим, что пока не известна точная причина, из-за которой оборвалась жизнь молодого игрока. При этом Пузанов отметил, что предварительный диагноз врача — "аневризма сосудов головного мозга". Также медик добавил, что все игроки клуба перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медосмотр.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 4 апреля на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. Игрок Никита Сидоров умер прямо во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада.

Ранее в Москве на тренировке умер бывший хоккеист "Трактора" и "Спартака". Игорь Хацей почувствовал себя плохо во время тренировки в Ледовом дворце, потерял сознание и больше не приходил в себя.

Авторы