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Категорий: 18

"Полчаса мы боролись за него": Стали известны подробности гибели молодого футболиста в Подмосковье

Парень потерял сознание прямо во время матча и больше не пришёл в себя.

4 апреля 2021, 18:14
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CNQJl9ir_2y/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> fcztofficial</a></p>

Фото © Instagram / fcztofficial

18-летний футболист из подмосковного Орехово-Зуева Никита Сидоров вышел на поле во втором тайме, а буквально через пять минут потерял сознание и упал. Об этом рассказал директор МУ ГФК "Знамя труда" Михаил Пузанов.

По его словам, после этого на поле сразу же выбежали тренер и врач команды. Вслед за ними к лежавшему без сознания парню бросился его отец, который присутствовал на игре.

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"Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня", — рассказал Пузанов в беседе с телеканалом "360".

Отметим, что пока не известна точная причина, из-за которой оборвалась жизнь молодого игрока. При этом Пузанов отметил, что предварительный диагноз врача — "аневризма сосудов головного мозга". Также медик добавил, что все игроки клуба перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медосмотр.

Как уже сообщал Лайф, трагедия произошла 4 апреля на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. Игрок Никита Сидоров умер прямо во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада.

Ранее в Москве на тренировке умер бывший хоккеист "Трактора" и "Спартака". Игорь Хацей почувствовал себя плохо во время тренировки в Ледовом дворце, потерял сознание и больше не приходил в себя.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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