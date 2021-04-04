"Была пройдена точка невозврата": Врач рассказал об операции во время пожара в кардиоцентре Благовещенска. Видео © LIFE

Врач-анестезиолог Георгий Кондратов рассказал Лайфу о том, как вместе с коллегами проводил операцию во время пожара в кардиоцентре Благовещенска. По его словам, вопрос о том, чтобы остановить процесс, не стоял.

"Сообщение о пожаре пришло в тот момент, когда нами уже была пройдена точка невозврата. Нам ничего не оставалось делать, кроме как заканчивать операцию в полном объёме, иначе у пациента были бы проблемы", — признался специалист.

По словам Кондратова, во время проведения операции была одна, как называет её врач, "маленькая проблемка". Речь идёт о моменте, когда в здании кардиоцентра отключили подачу кислорода. Однако для таких экстренных случаев в больнице предусмотрены кислородные баллоны.

Сам анестезиолог себя героем не считает. Он отметил, что профессия обязывает быть готовым к любым случаям, а клятва Гиппократа должна быть превыше всего для настоящего врача. Поэтому вся бригада действовала "чётко, слаженно и без лишних разглагольствований".

"Человек не виноват, что попал в такую ситуацию. Мы постарались сделать то, что были должны", — подчеркнул Георгий Кондратов.

Добавим, что, несмотря на операцию, проведённую в сложнейших условиях, всю ночь Кондратов дежурил у койки пациента. Ночью мужчина приходил в себя, но врач не стал рассказывать ему подробности, дал отдохнуть. По словам медика, пациент узнал о том, что происходило в тот момент, когда он был под наркозом, только из новостей. Сказать, что мужчина был в шоке, — ничего не сказать.

Напомним, 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику. Медики продолжили оперировать пациента, несмотря на начавшийся пожар. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде. Вместе с тем здание кардиоцентра законсервируют, поскольку оно является историческим, а потом проведут реконструкцию.

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