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Категорий: 18

"Валенсия" Дениса Черышева ушла с поля во время матча из-за расистского оскорбления

Сам россиянин находится в запасе.

4 апреля 2021, 18:19
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/valenciacf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Valencia CF </a></p>

Фото © Twitter / Valencia CF

Игроки футбольного клуба "Валенсия" покинули поле в первом тайме матча чемпионата Испании против "Кадиса" из-за расистского оскорбления. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, на 36-й минуте встречи защитник "летучих мышей" Муктар Диакаби решил выяснить отношения с защитником "Кадиса" Калой после столкновения. Однако в ответ он услышал оскорбление.

Футболисты турецкого "Истанбула" ушли с поля во время матча Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений судьи

Футболисты турецкого "Истанбула" ушли с поля во время матча Лиги чемпионов из-за расистских оскорблений судьи

После небольшого совещания с судьями игроки "Валенсии" приняли решение всем составом покинуть поле.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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