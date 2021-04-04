"Валенсия" Дениса Черышева ушла с поля во время матча из-за расистского оскорбления
Сам россиянин находится в запасе.
Фото © Twitter / Valencia CF
Игроки футбольного клуба "Валенсия" покинули поле в первом тайме матча чемпионата Испании против "Кадиса" из-за расистского оскорбления. Об этом сообщает Marca.
Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021
𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢
El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.
TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w
По информации издания, на 36-й минуте встречи защитник "летучих мышей" Муктар Диакаби решил выяснить отношения с защитником "Кадиса" Калой после столкновения. Однако в ответ он услышал оскорбление.
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После небольшого совещания с судьями игроки "Валенсии" приняли решение всем составом покинуть поле.
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