Украина пожаловалась на сокращение транзита газа из России

Компания "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину, что в конечном счёте может привести к потере для страны свыше десяти миллиардов кубометров транзита ежегодно. Об этом в "Фейсбуке" сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, после запуска "Турецкого потока" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешёл из Украины на новые газопроводы.

"А с 1 апреля газоснабжение в Румынию полностью обеспечено из Болгарии через "Турецкий поток"... Сейчас на южном направлении через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдавии", — написал Макогон.

Он уточнил, что если продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию завершится, то "Газпром" переведёт на этот газопровод и транзит в Венгрию. А это приведёт к потере Украиной 10–12 миллиардов кубометров газа ежегодно.

"Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", — добавил Макогон.

Он также призвал не допустить завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".

Ранее Лайф сообщал, что "Северный поток — 2" построен уже на 95%, а завершить его возведение планируют в текущем году.

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