Сайт Трампа уличили в махинациях с предвыборными пожертвованиями в 2020 году
Участвовал ли в этих схемах сам экс-президент, неизвестно.
Фото © ТАСС / AP Photo / John Raoux
Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа могла состоять из махинаций с пожертвованиями доноров. Соответствующее расследование провела газета New York Times.
Утверждается, что за два месяца до выборов, в сентябре 2020 года, на сайте кампании Трампа появилась функция, которая подразумевала повторное еженедельное списывание средств у доноров. Убирать уже поставленную галочку каждому необходимо было вручную. При этом уведомить пользователей о такой политике не посчитали необходимым, лишь мелким шрифтом указав на напоминание о повторном списывании средств.
Позднее была добавлена функция удваивания размера пожертвований. Такие нововведения удивили сторонников на тот момент действующего президента, среди которых были бывшие военные, пенсионеры и медицинские работники. Республиканцы были вынуждены обращаться в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве после приходящих чеков о пожертвовании нескольких тысяч долларов.
Отмечается, что Трамп вернул донорам почти 122 миллиона долларов, однако это лишь 10,7% от всей собранной суммы. Напомним, выборы политик проиграл кандидату от Демократической партии США Джо Байдену.
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