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Сайт Трампа уличили в махинациях с предвыборными пожертвованиями в 2020 году

Участвовал ли в этих схемах сам экс-президент, неизвестно.

4 апреля 2021, 19:00
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / John Raoux</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / John Raoux

Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа могла состоять из махинаций с пожертвованиями доноров. Соответствующее расследование провела газета New York Times.

Утверждается, что за два месяца до выборов, в сентябре 2020 года, на сайте кампании Трампа появилась функция, которая подразумевала повторное еженедельное списывание средств у доноров. Убирать уже поставленную галочку каждому необходимо было вручную. При этом уведомить пользователей о такой политике не посчитали необходимым, лишь мелким шрифтом указав на напоминание о повторном списывании средств.

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Позднее была добавлена функция удваивания размера пожертвований. Такие нововведения удивили сторонников на тот момент действующего президента, среди которых были бывшие военные, пенсионеры и медицинские работники. Республиканцы были вынуждены обращаться в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве после приходящих чеков о пожертвовании нескольких тысяч долларов.

Отмечается, что Трамп вернул донорам почти 122 миллиона долларов, однако это лишь 10,7% от всей собранной суммы. Напомним, выборы политик проиграл кандидату от Демократической партии США Джо Байдену.

Ранее Лайф рассказывал об условиях YouTube для разблокировки канала Трампа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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