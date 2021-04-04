Сайт Трампа уличили в махинациях с предвыборными пожертвованиями в 2020 году

Предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа могла состоять из махинаций с пожертвованиями доноров. Соответствующее расследование провела газета New York Times.

Утверждается, что за два месяца до выборов, в сентябре 2020 года, на сайте кампании Трампа появилась функция, которая подразумевала повторное еженедельное списывание средств у доноров. Убирать уже поставленную галочку каждому необходимо было вручную. При этом уведомить пользователей о такой политике не посчитали необходимым, лишь мелким шрифтом указав на напоминание о повторном списывании средств.

Позднее была добавлена функция удваивания размера пожертвований. Такие нововведения удивили сторонников на тот момент действующего президента, среди которых были бывшие военные, пенсионеры и медицинские работники. Республиканцы были вынуждены обращаться в банки и кредитные организации с жалобами о мошенничестве после приходящих чеков о пожертвовании нескольких тысяч долларов.

Отмечается, что Трамп вернул донорам почти 122 миллиона долларов, однако это лишь 10,7% от всей собранной суммы. Напомним, выборы политик проиграл кандидату от Демократической партии США Джо Байдену.

Ранее Лайф рассказывал об условиях YouTube для разблокировки канала Трампа.

Авторы